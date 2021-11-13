SOVA QUOTE e1607094073327 #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

Европарламентарием не пустили к Саакашвили: реакции

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Министерство юстиции Грузии отказало депутатам Европарламента во встрече с Михаилом Саакашвили. В частности, навестить третьего президента не разрешили работающей в Страсбурге польскому политику и дипломату, экс-главе МИД Польши Анне Фотыге. Кроме того, отказ получили члены Европарламента и Сейма Литвы: Жигимантас Павиленис (председатель комитета по иностранным делам), Раймундас Лопата (председатель группы межпарламентских отношений с Грузией) и Вилия Таргамадзе. Как решение не пускать к Саакашвили западных политиков объясняют власти Грузии, как на это отреагировала оппозиция и что думают сами члены Европарламента – SOVA собрала главные комментарии.

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Принимая во внимание состояние здоровья Саакашвили, который по-прежнему отказывается от необходимой медицинской помощи, и обязательства Пенитенциарной службы обеспечивать защиту его здоровья и безопасность, в настоящее время для посещений допускаются только посетители, удовлетворяющие требованиям Кодекса Грузии о заключении под стражу».

Рати Брегадзе, министр юстиции Грузии (в ответ на письмо Раймундаса Лопаты)

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«И это происходит в Европе?»

Жигимантас Павиленис, депутат Европарламента и Сейма Литвы

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Я не помню, чтобы когда-либо члену Европейского парламента отказывали во встрече с заключенным в тюрьме. Это означает, что «Грузинская мечта» откровенно поворачивается спиной к Европе, и думаю, это очень больно ударит по нынешнему правительству».

Саломе Самадашвили, независимый депутат парламента Грузии

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Я сожалею об отсутствии доброй воли и прозрачности со стороны правительства Грузии и еще раз повторяю, что шанс на выход из этой ситуации еще есть. Правительство Грузии несет полную ответственность за жизнь и здоровье бывшего президента».

Анна Фотыга, депутат Европарламента

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Это беспрецедентное решение, принятое правительством – оно не позволило европарламентарию, представляющему эту институцию, нанести визит и своими глазами увидеть как третьего президента, так и условия, в которых он находится. Это подтверждает две вещи: во-первых, это не только отказ европарламентарию, но и открытый политический сигнал Европе, что правительство закрывает перед ней дверь; во-вторых, в ситуации, когда есть два совершенно разных источника информации о том, надлежащим ли образом обращаются с заключенным президентом, в интересах правительства должно быть вовлечение в ситуацию беспристрастной третьей стороны, которая могла бы войти в тюрьму и дать свою оценку».

Анна Нацвлишвили, «Лело для Грузии»

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«При принятии решения о допуске того или иного лица учитывается множество факторов, в том числе количество других выданных разрешений и т. д. Думаю, важно сказать, что в связи с выдачей разрешений на посещение Саакашвили никогда не было проблем, и за прошедшее время количество выданных разрешений было беспрецедентно высоким. <…> Думаю, членство в Европарламенте не означает, что следует отменить все другие встречи и пустить только депутат Европарламента, или что депутаты Европарламента имеют преимущественное перед другими на вход [в тюрьму]».

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта»

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Я не вижу особой необходимости в присутствии ЕС в стране, которая когда-то была важной только потому, что выделялась европейским возрождением среди азиатских деспотий. Но если вы выберете путь «-стан», почему моя страна или другие должны тратить деньги на укомплектование там посольств?».

Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Вчера мы встречались с Раймундасом Лопатой и Анной Фотыгой. Единственная цель их приезда – навестить Михаила Саакашвили и Элене Хоштария. Их цель – спасти жизни двух людей и нашу государственность. Они – друзья Грузии. Режим Иванишвили все больше становится похожим на Беларусь Лукашенко, Россию Путина, и уже открыто отвернулся от Запада. Их антизападность стала очевидной».

Тина Бокучава, «Единое национальное движение»

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Основная цель визита Фотыги состояла в том, чтобы навестить Михаила Саакашвили в условиях этого кризиса и проконтролировать его состояние. Власти в очень грубой и оскорбительной манере, со всевозможными нарушениями, оскорблением наших партнеров и Запада, отказало ей войти к человеку, чье право на жизнь и здоровье сегодня попрано».

Элене Хоштария, «Дроа!» («Настало время!»)

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«У Саакашвили было 200 посетителей, а тюрьма – и правда, не гостиница, мы должны соблюдать некоторые правила. Что касается европарламентариев, действительно, не было таких случаев – они приезжали, навещали Вано Мерабишвили, Гиги Угулава… Но когда человек говорит, что не были защищены условия справедливого суда, что он политзаключенный и т. д…».

Созар Субари, «Грузинская мечта»

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Думаю, чтобы исключить всякого рода сомнения и слухи, власти Грузии должны позволить беспрепятственно войти к Саакашвили таким уважаемым гостям, их друзьям, партнерам и знакомым.

Яго Хвичия, «Гирчи»

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Они не пускают в глданскую тюрьму европарламентериев, думаете, они выпустят оттуда Саакашвили? Напомню, прошло уже три дня с тех пор, как Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, но не в глданской тюрьме. Если отложить в сторону все другие обстоятельства, прекращение голодовки в Глдани – это самоубийство. Реабилитация после голодовки (рефидинг) – чрезвычайно сложный процесс, и не то что в больнице глданской тюрьмы, не во всех гражданских клиниках это возможно сделать полноценно».

Ника Гварамия, гендиректор Mtavari Arkhi, адвокат Саакашвили

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«Отказ депутату Европарламента Анне Фотыге и делегации парламента Литвы в возможности посетить в тюрьме бывшего президента Грузии М. Саакашвили – это подлый поступок правительства Грузии. «Грузинская мечта» не хочет деэскалации».

Раса Юкнявичене, депутат Европарламента и Сейма Литвы

SOVA LOGO NEW SMALL #новости Анна Нацвлишвили, Анна Фотыга, Гига Бокерия, Грузия-ЕС, Грузия-Литва, Европарламент, Жигимантас Павилёнис, Михаил Саакашвили, Михаил Сарджвеладзе, Ника Гварамия, Раса Юкнявичене, Рати Брегадзе, Саломе Самадашвили, Созар Субари, Тина Бокучава, Тоомас Хендрик Ильвес, Элене Хоштария, Яго Хвичия

«По моему глубокому убеждению, в течение долгих лет, особенно в последнее время, Иванишвили пытается сделать так, чтобы общество привыкло к мысли, что из рядов стран, которые хотят быть частью свободного мира, мы перешли в группу государств, которые находятся в ареале путинской России. Это тревожная правда».

Гига Бокерия, «Европейская Грузия»

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