Европарламентарием не пустили к Саакашвили: реакции

Министерство юстиции Грузии отказало депутатам Европарламента во встрече с Михаилом Саакашвили. В частности, навестить третьего президента не разрешили работающей в Страсбурге польскому политику и дипломату, экс-главе МИД Польши Анне Фотыге. Кроме того, отказ получили члены Европарламента и Сейма Литвы: Жигимантас Павиленис (председатель комитета по иностранным делам), Раймундас Лопата (председатель группы межпарламентских отношений с Грузией) и Вилия Таргамадзе. Как решение не пускать к Саакашвили западных политиков объясняют власти Грузии, как на это отреагировала оппозиция и что думают сами члены Европарламента – SOVA собрала главные комментарии.

«Принимая во внимание состояние здоровья Саакашвили, который по-прежнему отказывается от необходимой медицинской помощи, и обязательства Пенитенциарной службы обеспечивать защиту его здоровья и безопасность, в настоящее время для посещений допускаются только посетители, удовлетворяющие требованиям Кодекса Грузии о заключении под стражу».

Рати Брегадзе, министр юстиции Грузии (в ответ на письмо Раймундаса Лопаты)

«И это происходит в Европе?»

Жигимантас Павиленис, депутат Европарламента и Сейма Литвы

«Я не помню, чтобы когда-либо члену Европейского парламента отказывали во встрече с заключенным в тюрьме. Это означает, что «Грузинская мечта» откровенно поворачивается спиной к Европе, и думаю, это очень больно ударит по нынешнему правительству».

Саломе Самадашвили, независимый депутат парламента Грузии

«Я сожалею об отсутствии доброй воли и прозрачности со стороны правительства Грузии и еще раз повторяю, что шанс на выход из этой ситуации еще есть. Правительство Грузии несет полную ответственность за жизнь и здоровье бывшего президента».

Анна Фотыга, депутат Европарламента

«Это беспрецедентное решение, принятое правительством – оно не позволило европарламентарию, представляющему эту институцию, нанести визит и своими глазами увидеть как третьего президента, так и условия, в которых он находится. Это подтверждает две вещи: во-первых, это не только отказ европарламентарию, но и открытый политический сигнал Европе, что правительство закрывает перед ней дверь; во-вторых, в ситуации, когда есть два совершенно разных источника информации о том, надлежащим ли образом обращаются с заключенным президентом, в интересах правительства должно быть вовлечение в ситуацию беспристрастной третьей стороны, которая могла бы войти в тюрьму и дать свою оценку».

Анна Нацвлишвили, «Лело для Грузии»

«При принятии решения о допуске того или иного лица учитывается множество факторов, в том числе количество других выданных разрешений и т. д. Думаю, важно сказать, что в связи с выдачей разрешений на посещение Саакашвили никогда не было проблем, и за прошедшее время количество выданных разрешений было беспрецедентно высоким. <…> Думаю, членство в Европарламенте не означает, что следует отменить все другие встречи и пустить только депутат Европарламента, или что депутаты Европарламента имеют преимущественное перед другими на вход [в тюрьму]».

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта»

«Я не вижу особой необходимости в присутствии ЕС в стране, которая когда-то была важной только потому, что выделялась европейским возрождением среди азиатских деспотий. Но если вы выберете путь «-стан», почему моя страна или другие должны тратить деньги на укомплектование там посольств?».

Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

«Вчера мы встречались с Раймундасом Лопатой и Анной Фотыгой. Единственная цель их приезда – навестить Михаила Саакашвили и Элене Хоштария. Их цель – спасти жизни двух людей и нашу государственность. Они – друзья Грузии. Режим Иванишвили все больше становится похожим на Беларусь Лукашенко, Россию Путина, и уже открыто отвернулся от Запада. Их антизападность стала очевидной».

Тина Бокучава, «Единое национальное движение»

«Основная цель визита Фотыги состояла в том, чтобы навестить Михаила Саакашвили в условиях этого кризиса и проконтролировать его состояние. Власти в очень грубой и оскорбительной манере, со всевозможными нарушениями, оскорблением наших партнеров и Запада, отказало ей войти к человеку, чье право на жизнь и здоровье сегодня попрано».

Элене Хоштария, «Дроа!» («Настало время!»)

«У Саакашвили было 200 посетителей, а тюрьма – и правда, не гостиница, мы должны соблюдать некоторые правила. Что касается европарламентариев, действительно, не было таких случаев – они приезжали, навещали Вано Мерабишвили, Гиги Угулава… Но когда человек говорит, что не были защищены условия справедливого суда, что он политзаключенный и т. д…».

Созар Субари, «Грузинская мечта»

«Думаю, чтобы исключить всякого рода сомнения и слухи, власти Грузии должны позволить беспрепятственно войти к Саакашвили таким уважаемым гостям, их друзьям, партнерам и знакомым.

Яго Хвичия, «Гирчи»

«Они не пускают в глданскую тюрьму европарламентериев, думаете, они выпустят оттуда Саакашвили? Напомню, прошло уже три дня с тех пор, как Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, но не в глданской тюрьме. Если отложить в сторону все другие обстоятельства, прекращение голодовки в Глдани – это самоубийство. Реабилитация после голодовки (рефидинг) – чрезвычайно сложный процесс, и не то что в больнице глданской тюрьмы, не во всех гражданских клиниках это возможно сделать полноценно».

Ника Гварамия, гендиректор Mtavari Arkhi, адвокат Саакашвили

«Отказ депутату Европарламента Анне Фотыге и делегации парламента Литвы в возможности посетить в тюрьме бывшего президента Грузии М. Саакашвили – это подлый поступок правительства Грузии. «Грузинская мечта» не хочет деэскалации».

Раса Юкнявичене, депутат Европарламента и Сейма Литвы

«По моему глубокому убеждению, в течение долгих лет, особенно в последнее время, Иванишвили пытается сделать так, чтобы общество привыкло к мысли, что из рядов стран, которые хотят быть частью свободного мира, мы перешли в группу государств, которые находятся в ареале путинской России. Это тревожная правда».

Гига Бокерия, «Европейская Грузия»