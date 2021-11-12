Вахтанг Кикабидзе рассказал о встрече с Зеленским

Певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой беседы стала судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После встречи Кикабидзе рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что ему пообещал украинский лидер.

По словам певца и актера, в ходе беседы Зеленский отметил, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому страна должна вернуть его. Сам Кикабидзе обратился к нему: «Я специально, Володя, прилетел попросить, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли. Потому что есть такое ощущение, что хотят, чтобы оттуда он не вышел живым».

Зеленский пообещал, «что сегодня будет по телефону говорить» по теме Саакашвили. Но Кикабидзе выразил опасение: боюсь, что он не доживет.

«Поэтому надо как-то сделать так, чтобы его оттуда перевели в нормальную клинику. А потом уже… Когда привезете его в страну, где он прописан, потом сами с ним разберетесь: оставаться ему здесь, или уехать, или забрать… Это ваши дела. Я переживаю за то, чтобы он не погиб», — добавил Буба Кикабидзе.