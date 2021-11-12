В Тбилиси стартует мультимедийный арт-проект Sizmari

В Тбилиси стартует арт-проект Sizmari («Сон»). Это серия мультимедийных выставок, созданная шестью мультижанровыми художниками. Проект сосредоточен на гармонии человека, общества и природы, а его главным источником вдохновения является бесконечно изгибающаяся Золотая спираль.

Сопоставив знаменитую «Спираль Фибоначчи» с картой Тбилиси, было выбрано шесть выставочных площадок в нескольких районах города. Найти карту локаций экспозиций можно на сайте: http://sizmari.art.

Выставка разделена на две части: Природа и Общество. Функцию раздела Природа выполняют природные материалы. Люди, которые будет посещать Sizmari, с помощью технологий соединятся с интерактивными аудиовизуальными инсталляциями, таким образом, выступая в качестве второй части проекта – Общества. Вместе создается момент гармонии между Обществом и Природой.

«У каждого движения есть конец, но иногда этот конец является точкой назначения, в которой раскрывается особый момент. Вы давно ждали этого момента. Неважно, откуда вы, единственное, что имеет смысл, – это найти все необходимые части», – говорится на сайте проекта.

Выставки пройдут с 12 по 14 ноября, они будут открыты с 12:00 до 18:00. Вход свободный.