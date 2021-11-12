Коронавирус в Грузии: статистика 12 ноября

В Грузии за сутки выявлено 4 445 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 775 826-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 704;

Имерети – 868;

Шида Картли – 431;

Квемо Картли – 321;

Кахети – 314;

Самегрело – Земо Сванети – 283;

Самцхе-Джавахети – 148;

Аджария – 124;

Мцхета-Мтианети – 115;

Гурия – 91;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 46.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 805 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 708 820 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 77 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 816 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 56 164 (+860). Из этого числа 1 657 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 360 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 856 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 324 человека;

В карантинных пространствах находятся – 55 человек;

Проходят лечение на дому – 47 984 человека;

На самоизоляции находятся – 50 601 человек.

За последние 24 часа было проведено 50 782 теста. В том числе 30 215 исследований на антиген и 20 567 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,75%. Показатель за последние 14 дней – 10,02%.