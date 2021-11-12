Картина Левана Когуашвили взяла главный приз Международного фестиваля азиатских фильмов

Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» победил в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).

Лента рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что картина стала последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром. «Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.

Ранее фильм Когуашвили получил сразу три награды на 31-м Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также три награды на международном кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. Кроме того, «Брайтон 4» выдвинут от Грузии на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году.

Международный фестиваль азиатских фильмов показывает лучшие азиатские ленты на Западе для продвижения восточных кинопроизводителей. Цель фестиваля – укрепить связь между киноиндустриями Азии и Америки и предложить новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.