Коронавирус в Грузии: статистика 11 ноября

В Грузии за сутки выявлено 4 563 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 771 381.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 832;

Имерети – 711;

Кахети – 448;

Шида Картли – 423;

Квемо Картли – 362;

Самегрело – Земо Сванети – 311;

Аджария – 133;

Мцхета-Мтианети – 118;

Самцхе-Джавахети – 104;

Гурия – 84;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 37.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 744 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 705 312 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 77 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 739 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 55 304. Из этого числа 1 676 пациентлв находятся в тяжелом состоянии, 363 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 864 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 291 человек;

В карантинных пространствах находятся – 54 человека;

Проходят лечение на дому – 47 149 человек;

На самоизоляции находятся – 43 894 человека.

За последние 24 часа было проведено 49 334 теста. В том числе 29 214 исследований на антиген и 20 120 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,25%. Показатель за последние 14 дней – 9,87%.