Сборная Грузии обыграла Швецию в рамках отборочного цикла ЧМ-2022

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Швеции в рамках отборочного цикла Чемпионата мира-2022. Матч был сыгран на стадионе в Батуми и закончился счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба гола в ворота шведов – лидеров группы B – забил полузащитник Хвича Кварацхелия (на 61 и 77 минуте), ставший одним из самых востребованных молодых футболистов Европы.

Стоит отметить, что в трех последних матчах дома отборочного цикла Грузия проигрывала, в то время как Швеция выиграла в пяти из шести последних игр. Более того, в восьми предыдущих матчах шведы забивали голы, а грузинской команде проиграли всухую.

Победа «крестоносцев» в Косово (2:1) позволила сборной покинуть последнюю строчку в группе В. Выше, впрочем, команда уже не поднимется – Грузия завершила отборочный цикл на четвертом месте.