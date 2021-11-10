Оппозиция обещает не проводить акции у клиники, куда могут перевести Саакашвили

«Единое национальное движение» распространило заявление по вопросу перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику. В партии пообещали, что в случае госпитализации экс-президента в любое альтернативное медицинское учреждение, на месте или рядом с ним акции протеста проводиться не будут. Такое решение принято во избежание любых возможных провокаций.

«Состояние здоровья третьего президента Грузии, голодающего с 1 октября, резко ухудшилось. Особенно после того, как 8 ноября 2021 года его принудительно перевели из тюрьмы в Рустави в пенитенциарную больницу в Глдани. Перевод произошел вопреки неоднократным призывам Народного защитника, правозащитных НПО и врачей перевести бывшего президента в многопрофильную гражданскую клинику, где были бы обеспечены адекватная медицинская помощь и физическая безопасность Саакашвили», — говорится в заявлении ЕНД, передает агентство IPN.

В партии напоминают, что, по словам Михаила Саакашвили, в Глданской тюрьме ему нанесли физическое оскорбление, а перевод был осуществлен против его воли. Более того, в «Нацдвижении» считают, что оскорбительные выкрики со стороны заключенных в адрес экс-президента и тех, кто его посещает, имеют целью оказать на него дополнительное психологическое давление. По словам Омбудсмена, среда, в которую перевели Саакашвили, ущемляет достоинство. В результате он отказался от лечения в тюремной больнице.

«Его личный врач Николоз Кипшидзе заявляет, что без оказания срочной медицинской помощи жизни президента грозит опасность. Народный защитник также заявила, что в Глданской тюремной больнице невозможно обеспечение адекватной медицинской помощи, и потребовала «немедленного перевода в альтернативное медицинское учреждение», где его достоинство, жизнь, здоровье и безопасность будут надлежащим образом защищены. Идентичная позиция у неправительственных организаций», — говорится в тексте.