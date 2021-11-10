Ника Мелия о процессе над Саакашвили: впервые в истории президента судят в его отсутствие

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что суд над Михаилом Саакашвили без участия Саакашвили может стать первым в мире прецедентом, когда президента судят в его отсутствие.

«Вероятно, это первый в мире прецедент, когда президента судят, не доставив его в суд физически. Вероятно, это первый в мире прецедент, когда заключенному, оставим то, что это политический заключенный, уже столько времени не разрешают звонить. Вероятно, это первый прецедент, когда плененного президента обманом переводят в тюрьму, где наказание лица, обсужденные за тяжкие преступления. К тому же в то время, когда его мать и дети пришли в тюрьму в Рустави и ждут свидания с ним».

Отметим, что 10 ноября в Тбилисском городском суде состоялся процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Заседание продолжалось четыре часа, но подсудимому Михаил Саакашвили не позволили присутствовать на слушаниях. Судья заявила, что экс-президент сможет сделать это на следующем заседании. Но адвокаты опасаются, что к тому времени состояние здоровья голодающего Саакашвили еще больше ухудшится, и он физически не сможет явиться в суд. Слушания продолжатся 29 ноября.