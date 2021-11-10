Коронавирус в Грузии: статистика 10 ноября

В Грузии за сутки выявлен 5 751 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 766 818-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 2 012;

Имерети – 1 049;

Шида Картли – 550;

Кахети – 548;

Квемо Картли – 474;

Самегрело – Земо Сванети – 377;

Аджария – 210;

Самцхе-Джавахети – 210;

Мцхета-Мтианети – 140;

Гурия – 124;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 57.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 647 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 700 568 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 78 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 662 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 55 562. Из этого числа 1 693 пациента находятся в тяжелом состоянии, 363 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 806 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 276 человек;

В карантинных пространствах находятся – 54 человека;

Проходят лечение на дому – 47 480 человек;

На самоизоляции находятся – 49 841 человек.

За последние 24 часа было проведено 57 046 тестов. В том числе 35 082 исследования на антиген и 21 964 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,08%. Показатель за последние 14 дней – 9,95%.