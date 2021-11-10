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Vials with samples of SARS-COV-2 Covid-19 in a research laboratory, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 10 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 5 751 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 766 818-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 2 012;
  • Имерети – 1 049;
  • Шида Картли – 550;
  • Кахети – 548;
  • Квемо Картли – 474;
  • Самегрело – Земо Сванети – 377;
  • Аджария – 210;
  • Самцхе-Джавахети – 210;
  • Мцхета-Мтианети – 140;
  • Гурия – 124;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 57.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 647 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 700 568 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 78 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 662 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 55 562. Из этого числа 1 693 пациента находятся в тяжелом состоянии, 363 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 806 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 276 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 54 человека;
  • Проходят лечение на дому – 47 480 человек;
  • На самоизоляции находятся – 49 841 человек.

За последние 24 часа было проведено 57 046 тестов. В том числе 35 082 исследования на антиген и 21 964 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,08%. Показатель за последние 14 дней – 9,95%.

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