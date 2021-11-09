В Грузии препаратом Pfizer начнут прививать детей от 12 до 15 лет

По решению Межведомственного координационного совета, дети в возрасте от 12-ти до 15-ти лет смогут пройти вакцинацию препаратом Pfizer.

По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, для вакцинации потребуется согласие родителей.

«Что касается вакцинации детей, Совет поддержал процесс вакцинации в возрастной группе от 12 до 15 лет двумя дозами вакцины Pfizer с согласия родителей, что является необходимым требованием для медицинского вмешательства в случае несовершеннолетних», — сказала Габуния.

Напомним, до сих пор вакцинация Pfizer была доступна лицам старше 16-ти лет.

По состоянию на 9 ноября в Грузии полностью привиты 33,4% взрослого населения.