Аслан Бжания просит ПРООН оказать содействие в реставрации Бедийского храма

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с постоянным координатором Программы развития ООН (UNDP) в Грузии Сабиной Махль и советником по полевым вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Марией Волошкевич.

По информации пресс-службы Бжания, в ходе встречи он обратился к представителям ПРООН с просьбой оказать содействие в реставрации Бедийского храма.

В сообщении пресс-службы указано, что Бедийский храм – «одна из самых древних православных святынь Абхазии».

На встрече с представителями международных организаций Бжания затронул и тему взаимоотношений c Тбилиси. Он подчеркнул, что Абхазия «выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами», но это возможно при условии «признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии», — сообщает «Эхо Кавказа».