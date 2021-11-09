Оппозиция анонсировала 4 новые акции 10 ноября

Перед зданием парламента в Тбилиси проходит акция протеста. Собравшиеся продолжают требовать от властей госпитализации третьего президента в многопрофильную гражданскую клинику и назначения перевыборов.

Завтра, 10 ноября, в 11:00 оппозиция анонсирует параллельные акции протеста в 4 разных местах. Как заявил председатель «Нацдвижения» Ника Мелия, митинги пройдут перед министерствами юстиции и здравоохранения, а также у здания Службы государственной безопасности Грузии. Он также добавил, что специально не назвал четвертую локацию.

Напомним, 8 ноября Михаила Саакашвили против его воли перевели из тюрьмы Рустави в исправительную колонию №18 Глдани. Местонахождение третьего президента в течение некоторого времени было неизвестно, но позже Пенитенциарная служба сообщила, что Саакашвили доставлен в тюремную больницу.