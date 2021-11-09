Омбудсмен Украины жестко раскритиковала грузинские власти

Народный защитник Украины Людмила Денисова жестко осудила «грубое нарушение прав и свобод гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили». В этой связи аппарат Народного защитника выпустил специальное заявление.
«Вчерашние действия грузинских властей по принудительному переводу Михаила в пенитенциарное медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г. Глдани обострили ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью < > Деяния грузинской власти и пребывания Михаила Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — читаем в заявлении.
Полный текст
ЗАЯВЛЕНИЕ Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой относительно грубого нарушения прав и свобод гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
- Получила информацию, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи со мной «учитывая политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михаила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии».
- Во время встречи хотела получить объяснения о нарушениях права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных правах гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаила Саакашвили, задержанного 01 октября 2021 года и помещенного в тюрьму на основании двух приговоров и судебных производств еще по 2 делам, которые продолжаются с 2014 года.
- Михаил голодает уже 40 дней, с 06 ноября отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья.
- Вчерашние действия грузинских властей по принудительному переводу Михаила в пенитенциарное медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г. Глдани обострили ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью.
- По словам Омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в заведение Михаилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении № 18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михаила, которые слышны в его камере.
- Деяния грузинской власти и пребывание Михаила Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
- Медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г. Глдани не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения. Это подтверждается и Омбудсменом Грузии.
- Пребывание в данном медицинском учреждении не соответствует требованиям статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, поэтому требую немедленного помещения Михаила Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренной реанимационной помощи и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций.
- Распространение грузинскими властями видеоматериалов о пребывании в тюремной камере Михаила Саакашвили без согласия является незаконным вмешательством в его личное право на частную жизнь, что является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.
- Решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михаила Саакашвили должностными лицами Грузии и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать на такие действия грузинских властей и потребовать восстановить его права.
- Ожидаю объяснений Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Грузия в Украине Георгия Закарашвили как официального представителя Республики Грузия по поводу фактов пыток, жестокого обращения и нарушения основополагающих прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили грузинскими властями.