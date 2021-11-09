Омбудсмен Украины жестко раскритиковала грузинские власти

Народный защитник Украины Людмила Денисова жестко осудила «грубое нарушение прав и свобод гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили». В этой связи аппарат Народного защитника выпустил специальное заявление.

«Вчерашние действия грузинских властей по принудительному переводу Михаила в пенитенциарное медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г. Глдани обострили ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью < > Деяния грузинской власти и пребывания Михаила Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — читаем в заявлении.

Полный текст

ЗАЯВЛЕНИЕ Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой относительно грубого нарушения прав и свобод гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.