В промо-ролике сериала «Эмили в Париже» показали платье бренда ANOUKI

Главная героиня сериала от Netflix «Эмили в Париже» появилась в новом промо-ролике в Instagram в платье от грузинского бренда Anouki.

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Актриса Лили Коллинз, исполнившая в сериале роль Эмили, появилась в коротком промо-видео в приталенном платье с объемными рукавами. Яркий принт из красных сердец — акцент этого образа.

«Эмили в Париже» – американский комедийно-драматический сериал, повествующий о переезде молодой американки Эмили в Париж. Второй сезон сериала выйдет 22 декабря.

Платье грузинского дизайнера в сериале появилось благодаря PR-агентству Tata LA, которое часто продвигает грузинских дизайнеров за границей.

ANOUKI – модный бренд, основанный в 2013 году и возглавляемый креативным директором Ануки Арешидзе. До этого она работала моделью в Париже и Милане, а после обучения на стилиста в Институте моды Марангони в Италии вернулась на родину и занялась дизайном женской одежды. ANOUKI позиционирует свой стиль как ready-to-wear (прет-а-порте).