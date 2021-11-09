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Viral structure. Viral particle is made up of a nucleus of nucleic acid (DNA or RNA) surrounded by a protein coat. Conceptual illustrative virus. 3D illustration.

Коронавирус в Грузии: статистика 9 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 6 021 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 761 067- ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 2 253;
  • Имерети – 1 160;
  • Кахети – 539;
  • Шида Картли – 511;
  • Квемо Картли – 357;
  • Самегрело – Земо Сванети – 422;
  • Аджария – 203;
  • Гурия – 133;
  • Самцхе-Джавахети – 137;
  • Мцхета-Мтианети – 197;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 89.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 792 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 696 921 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 75 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 548 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 53 536. Из этого числа 1 699 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 359 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 808 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 300 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 54 человека;
  • Проходят лечение на дому – 45 428 человек;
  • На самоизоляции находятся – 48 287 человек.

За последние 24 часа было проведено 52 033 теста. В том числе 38 545 исследований на антиген и 13 488 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,57%. Показатель за последние 14 дней – 9,78%.

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