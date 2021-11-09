Коронавирус в Грузии: статистика 9 ноября

В Грузии за сутки выявлен 6 021 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 761 067- ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 2 253;

Имерети – 1 160;

Кахети – 539;

Шида Картли – 511;

Квемо Картли – 357;

Самегрело – Земо Сванети – 422;

Аджария – 203;

Гурия – 133;

Самцхе-Джавахети – 137;

Мцхета-Мтианети – 197;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 89.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 792 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 696 921 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 75 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 548 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 53 536. Из этого числа 1 699 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 359 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 808 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 300 человек;

В карантинных пространствах находятся – 54 человека;

Проходят лечение на дому – 45 428 человек;

На самоизоляции находятся – 48 287 человек.

За последние 24 часа было проведено 52 033 теста. В том числе 38 545 исследований на антиген и 13 488 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,57%. Показатель за последние 14 дней – 9,78%.