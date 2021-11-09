Сторонники Саакашвили провели у администрации правительства всю ночь

Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остаются у здания администрации правительства Грузии. Утром сотрудники правоохранительных органов установили у здания металлические заграждения.

Собравшиеся провели здесь всю ночь после того, как протест двинулся с площади Свободы в сторону правительственной администрации.

Во время акции 8 ноября председатель «Единого национального движения» Ника Мелия призвал митингующих не расходится и озвучил три главных требования оппонентов власти: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, перевыборы и освобождение экс-президента.

Акции предшествовал перевод Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави в 18-е медицинское учреждение в Глданском районе Тбилиси.