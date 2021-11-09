Саакашвили: они сказали мне «ну что птичка, мы тебя поймали»

Генеральный директор Mtavari Arkhi и адвокат третьего президента Грузии Ника Гварамия зачитал на брифинге письмо Михаила Саакашвили, в котором политик описал процесс своего перевода в больницу при пенитенциарном учреждении в Глдани.

«Меня сюда перевели обманом после того, как сказали, что везут в городскую регулярную клинику. Отменили встречу с докторами, свидание с матерью и детьми. Когда меня привезли к блоку криминалов, которые устроили шумиху и не прекратили эту шумиху до сих пор, один из сотрудников тюрьмы, как видно руководитель, заявил мне «ну что птичка, мы тебя поймали». Затем последовал мат. Я потребовал назвать его фамилию и имя, но получил отказ. Затем без предупреждения они начали меня тащить. Несмотря на мой категорический отказ, они выволокли меня из автомобиля, под маты криминалов волокли по земле, несколько раз ударили в шею. Они тянули за волосы, разумеется, я в этот момент оказал сопротивление. Равно как и в палате, где ко мне приблизился непонятный, криминального вида персонал. Тогда я действительно задел анализатор, потому что мне начали делать какой-то укол без согласия. Моя реакция была вызвана беспокойством после всего этого унижения и насилия. Все вели себя, как настоящие криминалы», — рассказал третий президент.