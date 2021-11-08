Мелия: с сегодняшнего для наш дом — площадь Свободы

На площади Свободы в Тбилиси проходит акция протеста под лозунгом «Свободу Мише». К собравшимся обратился председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, который призвал митингующих двигаться в сторону здания администрации правительства.

По словам оппозиционного лидера, митингующие не собираются расходиться, акция продолжится до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в многопрофильную частную клинику и не будут «возвращены украденные выборы».

Мелия анонсировал протесты на разных локациях по всей стране с 9 ноября.

«У нас нет необходимости куда-то вторгаться. Наша задача заключается не в этом. Нам нечего делать там [у тюрьмы в Глдани]. Мы не исполним эту мечту Иванишвили. Сейчас мы обойдем здание канцелярии, очень спокойно покажем силу такого количества людей всему миру. Мы будем стоять здесь, пока Саакашвили не будет обеспечен гражданской медицинской клиникой – это раз, не будет освобожден – это два, нам не вернут украденные выборы – это три. Если господин Гарибашвили внутри он не сможет выйти, если снаружи – не сможет зайти», — заявил Мелия с трибуны.

Он добавил, что 9 ноября в 10 утра акции начнутся на других локациях. Кроме того, пройдет протест перед зданием Министерства юстиции.

«Нам нужно победить в войне нервов. Никакого дома. С сегодняшнего дня дом и семья – площадь Свободы, главный проспект Тбилиси и главная площадь страны. Перенесем все дела, у нас нет более важных дел, чем это», — заявил оппозиционер.

Отметим, что акция на площади Свободы началась в 20:00. На ней присутствуют представители различных политических партий, к протесту присоединились и граждане из разных регионов Грузии.