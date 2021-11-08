В Никарагуа завершились выборы, на которых, как ожидается, победу вновь одержит действующий президент Даниэль Ортега, возглавляющий страну последние 14 лет. На должность вице-президента претендует его супруга Росарио Мурильо.

За процессом голосования в Никарагуа наблюдали в том числе делегаты из Абхазии и Южной Осетии. Т.н. депутат из Южной Осетии Алан Габати заявил одному из изданий, что выборы в целом прошли прозрачно. По его словам, «цель наблюдателей — дать экспертное заключение о том, как эти выборы прошли с точки зрения местного и международного права».

Сотрудничество Манагуа с де-факто Сухуми и Цхинвали началось в 2008 году, когда Даниэль Ортега посетил грузинские регионы и признал их «независимость».

Добавим, что согласно оценке Запада, в Никарагуа нет условий для проведения свободных и демократических выборов из-за преследований и репрессий оппозиции и независимых критически настроенных СМИ.