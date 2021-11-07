От COVID-19 в Грузии скончались еще 67 человек

В Грузии за сутки выявлено 4 627 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 753 378-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 635;

Имерети – 766;

Кахети – 420;

Шида Картли – 24;

Квемо Картли – 283;

Самегрело – Земо Сванети – 322;

Аджария – 168;

Гурия – 110;

Мцхета-Мтианети – 59;

Самцхе-Джавахети – 80;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 15.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 627 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 688 781 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 67 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 435 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 53 613.

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 314 человек;

В карантинных пространствах находятся – 48 человек;

На самоизоляции находятся – 44 201 человек.

За последние 24 часа было проведено 37 115 тестов. В том числе 22 126 исследований на антиген и 14 989 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,06%. Показатель за последние 14 дней – 9,58%.