Хоштария об отказе от услуг медиков: «Ничего драматичного не происходит»

Лидер партии «Время пришло» Элене Хоштария, объявившая голодовку в здании парламента в знак солидарности с Михаилом Саакашвили, пояснила, почему ранее сегодняшним днем отказалась от медпомощи.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что оппозиционер отказалась от предложения бригады скорой помощи сделать переливание.

По словам Хоштария, «ничего драматичного не происходит».

«Распространилась информация, что я чувствую себя плохо и здесь была скорая. Парламент вызвал скорую, я не просила. Давление в пределах нормы, уровень глюкозы несколько снизился, но остается в пределах нормы. Пульс также немного низкий, но опять же в пределах нормы. Ничего драматичного не происходит. Я просто ощущаю небольшую слабость и часто сплю, поэтому не могу всем ответить. Буду предоставлять информацию на каждом этапе, выход простой – госпитализация Саакашвили в клинику», — написала Хоштария в Facebook.

Добавим, что Элене Хоштария голодает уже 5 дней в кабинете фракции «Единого национального движения» в парламенте.