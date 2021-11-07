Президент Грузии посмертно наградила Кобу Давиташвили Орденом чести

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила Кобу Давиташвили Орденом чести. В заявлении, распространенном пресс-службой главы государства, говорится, что президент от имени всего грузинского народа выражает благодарность и уважение Кобе Давиташвили, как жертве 7 ноября 2007 года.

Коба Давиташвили, бывший депутат парламента, скончался в 2020 году в возрасте 49 лет. Он страдал от болезни Бехтерева и был уверен, что заболевание у него развилось после того, как его избили в ноябре 2007 года во время разгона в центре Тбилиси многотысячной акции протеста.

Диагноз политику поставили в 2017-ом году. Главной особенностью недуга является воспаление суставов, которое к конечном счете приводит к ограничению их подвижности (сращиванию костей).

Коба Давиташвили был депутатом парламента Грузии пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов. Активную политическую деятельность он прекратил в 2013-ом году.