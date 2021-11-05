В Испании задержаны члены грузинской преступной группировки

В Испании задержаны члены преступной группировки, состоящей из грузин. Спецоперация прошла в пригородах Аликанте и Барселоны. Всего задержаны девять человек. По данным местных СМИ, группу возглавили братья-грузины, проживающие в Испании с 2017 года.

Следствие считает, что члены банды действовали парами в не самых богатых районах Каталонии, поскольку считали, что останутся незамеченными для правоохранительных органов. Сначала они устанавливали наблюдение за домами, а затем грабили их.

Сообщается, что только за одну ночь задержанные ограбили пять квартир, украв драгоценности. В ходе спецоперации была изъято крупная сумма денег и грузинские паспорта.