С начала пандемии в Грузии от Covid-19 скончались 117 медиков

Согласно отчету Национального центра Грузии по контролю заболеваний, по состоянию на 1 октября 2021 года на работников системы здравоохранения приходилось 6,4% зараженных коронавирусом. Из этого числа 72% инфицированных – медперсонал стационаров и Covid-клиник, сотрудники приемных отделений, отделений интенсивной терапии и реанимаций.

По информации Центра, в 82% коронавирусом заражались медики-женщины, в 18% – мужчины. Самый высокий уровень инфицирования отмечен в столице Грузии Тбилиси, а также в регионах Имерети и Аджарии.

Что касается показателя летальности, то в отчете говорится, что общее количество смертей, связанных с коронавирусом, во время пандемии составило 117, что составляет 0,3% от общего числа подтвержденных случаев инфицирования у медперсонала. Среди погибших 40,2% мужчины, а 59,8% женщины. 68,4% смертей приходилось на возрастную группу от 30 до 70 лет.