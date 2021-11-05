joe biden 982375 #новости Грузия-США, Джо Байден, Саммит за демократию
President Joe Biden delivers remarks at a Congressional Gold Medal bill signing event to honor U.S. Capitol police, Thursday, August 5, 2021, in the Rose Garden of the White House. (Official White House Photo by Adam Schultz)

Грузия оказалась среди стран, приглашенных Байденом на «Саммит за демократию»

SOVAОт

Грузия включена в число стран, которые Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию». Список государств опубликовало американское издание Politico.

«Саммит за демократию» состоится в режиме видеоконференции 9-10 декабря. В нем примут участие лидеры государств и правительств, представители гражданского общества, благотворители, лидеры частного сектора. Примерно через год после виртуальной встречи планируется провести второй саммит с личным присутствием.

По данным Белого дома, на онлайн-конференции в декабре будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.

Отметим, что в списке, опубликованном изданием Politico, из соседей Грузии оказалась только Армения. Ни Россия, ни Турция, ни Азербайджан среди приглашенных на саммит стран не числятся.

SOVA

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