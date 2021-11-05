Грузия оказалась среди стран, приглашенных Байденом на «Саммит за демократию»

Грузия включена в число стран, которые Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию». Список государств опубликовало американское издание Politico.

«Саммит за демократию» состоится в режиме видеоконференции 9-10 декабря. В нем примут участие лидеры государств и правительств, представители гражданского общества, благотворители, лидеры частного сектора. Примерно через год после виртуальной встречи планируется провести второй саммит с личным присутствием.

По данным Белого дома, на онлайн-конференции в декабре будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.

Отметим, что в списке, опубликованном изданием Politico, из соседей Грузии оказалась только Армения. Ни Россия, ни Турция, ни Азербайджан среди приглашенных на саммит стран не числятся.