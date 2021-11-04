Мамука Хазарадзе просит парламент приостановить его депутатский мандат

Лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе уже официально обратился в парламент с письменным заявлением о досрочном приостановлении срока его депутатских полномочий. Такое решение политик принял после второго тура муниципальных выборов и на фоне обвинений в адрес «Грузинской мечты» в давлении на оппонентов и фальсификацию голосования.

Хазарадзе обратился в комитет по процессуальным вопросам. У него есть 15 дней на рассмотрение просьбы, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов на пленарном заседании.

Ранее аналогичное заявление написал депутат от партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе.