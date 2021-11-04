Грузино-французский фильм «Начало» получил приз кинофестиваля Linea d’Ombra

Грузино-французский фильм «Начало» получил приз на 26-м кинофестивале Linea d’Ombra в Италии. Лента была удостоена звания «Лучший художественный полнометражный фильм».

В основе сюжета – жизнь общины Свидетелей Иеговы из маленького городка. На них нападает группа экстремистов. В разгар конфликта мир главной героини рушится на глазах. Главные роли в картине исполнили Ия Сухиташвили, Каха Кинцурашвили и Рати Онели. В фильме также снялся российский артист балета Сергей Полунин. Исполнительным продюсером выступил мексиканский режиссер Карлос Рейгадас.

Ранее «Начало» было представлено на нескольких международных кинофестивалях и получило несколько наград, а также боролось за право представлять Грузию на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2021 году. В конце сентября прошлого года грузино-французский фильм стал победителем Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Картина получила главную награду. На этом же фестивале фильм завоевал еще три премии: Дея Кулумбегашвили – лучший режиссер, Ия Сухиташвили – лучшая женская роль, Дея Кулумбегашвили и Рати Онели — лучший сценарий. Картина также удостоилась премии Международной ассоциации кинокритиков (FIPRESCI) в Торонто.

Что касается кинофестиваля Linea d’Ombra, он ежегодно проходит в итальянском городе Салерно с 1996 года.