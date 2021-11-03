Wizz Air возобновила прямые рейсы из Кутаиси в Вену и Берлин

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 ноября возобновила прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в Вену и Берлин. Об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии. Граждане сраны могут попасть в Германию и Австрию в том числе с туристическими целями.

Полеты в Вену будут совершаться два раза в неделю, в Берлин, на начальном этапе, раз в неделю, но с апреля частота рейсов будет удвоена. По данным Объединения аэропортов, первыми рейсами по обоим направлениям воспользовались 660 человек. Им были переданы символические подарки.

«Мы рады, что наш стратегический партнер Wizz Air после Барселоны возобновил прямые рейсы в Берлин и Вену. На данном этапе прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Кутаиси выполняются по 23 направлениям. С 15 декабря мы добавим совершенно новое направление – Абу-Даби», — сказала директор Объединения аэропортов Тамар Арчуадзе.

Чтобы попасть в Австрию, гражданин Грузии должен предоставить PCR-тест или тест на антиген, проведенный за 72 часа до полета, а также выданную врачом справку о перенесенном коронавирусе либо документ, подтверждающий вакцинацию следующими препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sinopharm, Sinovac). В Германию могут попасть граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson and Johnson через 14 дней после последней дозы.