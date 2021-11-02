Анна Долидзе предлагает оппозиции запустить процедуру импичмента мэров

Лидер партии «Для народа» Ана Долидзе обратилась к оппозиционным членам Сакребуло (городских собраний), где оппозиция представлена ​​большинством, и призвала их объявить импичмент мэрам. По словам Долидзе, закон позволяет кандидатам от оппозиции начать процедуру отставки мэра через шесть месяцев после начала срока полномочий Сакребуло.

Лидер партии «Для народа» считает, что таким образом можно будет добиться проведения досрочных выборов. Долидзе отметила, что, согласно предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления, оппозиция представлена ​​большинством в Сакребуло в Батуми, Рустави, Зугдиди, Чхороцку и Сенаки.

«Сегодня мы предлагаем оппозиции план действий, который мы называем народным импичментом. Используя законодательство о самоуправлении, в районах, где оппозиция имеет большинство в городском собрании, можно поднять вопрос об импичменте мэру в соответствии с законом», — сказала Долидзе, добавив, что, если Сакребуло не сделают этого, то 20% населения имеют возможность поднять вопрос об импичменте мэру.