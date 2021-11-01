Посольство США о выборах: «Грузинская демократия не укрепится, если прибегать к насилию»

Посольство США в Грузии выступило с заявлением относительно прошедших в Грузии выборов в органы местного самоуправления. В дипмиссии заявили, что проблемы, обозначившиеся во время первого тура голосования, в преддверии второго лишь усугубились. Предвыборная среда вновь отличалась усилением ненавистнической риторики и поляризацией.

Предлагаем заявление ведомства полностью:

«После долгой и противоречивой кампании население Грузии проголосовало во втором туре муниципальных выборов 30 октября. Мы выражаем признательность избирателям и самоотверженным работникам избирательных комиссий, представителям грузинских организаций по наблюдению за выборами, НПО, а также международным наблюдателям, которые приняли участие в выборах, несмотря на пандемию коронавируса и напряженную обстановку.

Мы разделяем оценку ОБСЕ / БДИПЧ, согласно которой выборы прошли в целом спокойно и были хорошо организованы, но сообщения о запугивании и давлении на избирателей сохраняются, а продолжающаяся поляризация в сочетании с эскалацией негативной риторики негативно повлияли на процесс. Резкий дисбаланс ресурсов и неоправданное преимущество действующих должностных лиц еще больше повлияли на правила игры. В БДИПЧ также выразили обеспокоенность в связи с сохраняющейся практикой, когда представители организаций-наблюдателей выступали в качестве сторонников партий, иногда вмешиваясь в процесс, а группы лиц оказывали потенциальное влияние на избирателей за пределами некоторых избирательных участков. Хотя БДИПЧ установило, что ЦИК организовала второй тур профессионально и прозрачно, сохранялась обеспокоенность по поводу беспристрастности избирательных комиссий более низкого звена. Группы по наблюдению за выборами при посольстве США стали свидетелями подобного вмешательства и предвзятости на нескольких участках.

Как показали эти выборы, демократия – перманентная работа. Она требует приверженности самым высоким международным стандартам и бдительности для обеспечения защиты прав и свобод граждан. Некоторые реформы, проведенные политическими лидерами Грузии в рамках инклюзивного многопартийного процесса в начале этого года, такие как автоматический пересчет голосов и электронный подсчет голосов, в значительной степени способствовали повышению прозрачности процесса голосования.

К сожалению, эти позитивные поступательные шаги были подорваны широко распространенными нарушениями в предвыборный период и в день выборов, они негативно сказались на возможности граждан голосовать свободно. Вместо улучшения атмосферы путем решения проблем, выявленных наблюдателями в первом туре, продолжались запугивание, ненавистническая риторика, злоупотребление административными ресурсами, сообщения о вопиющем подкупе избирателей и других нарушениях, а политизированные СМИ еще больше нагнетали поляризованную атмосферу.

Мы особенно обеспокоены достоверными сообщениями о насилии в отношении наблюдателей за выборами и сотрудниками СМИ во время обоих туров выборов. Эти группы являются краеугольным камнем любой демократии, и нападения на представителей СМИ и наблюдателей за выборами должны расследоваться и преследоваться по всей строгости закона. Их отчеты должны рассматриваться как предоставление ценной информации, которая может улучшить избирательный процесс.

В настоящее время процесс продолжается: проводится выборочный пересчет голосов по меньшей мере на 140 участках и рассматриваются сотни жалоб. Этот этап является одновременно испытанием и возможностью для Центральной избирательной комиссии и судов, и для этих институтов будет крайне важно выполнять свои обязанности прозрачно и беспристрастно. Мы призываем стороны использовать имеющиеся правовые механизмы и использовать мирные средства для разрешения споров, связанных с выборами. Демократия в Грузии не укрепится, если прибегать к насилию или искать решения вне закона.

Каждые выборы — даже несовершенные — дают возможность извлечь уроки и устранить постоянные нарушения, которые ухудшили результаты недавних выборов и подорвали доверие населения к демократическим институтам.

Для начала мы призываем руководство Грузии принять и осуществить все оставшиеся реформы, рекомендованные БДИПЧ, Венецианской комиссией и другими международными экспертами. Эти рекомендации были предоставлены по просьбе парламента и станут значительным шагом к тому, чтобы следующие выборы были усовершенствованы.

Американский народ поддерживает усилия Грузии на протяжении долгого и трудного процесса создания сильных институтов, крепкого гражданского общества, профессиональных, плюралистических СМИ и правительства, которое отвечает интересам населения. Недавние выборы и глубоко противоречивая политическая обстановка в Грузии демонстрируют необходимость срочного выполнения еще большей работу. Соединенные Штаты верят в будущее Грузии как стабильной, процветающей демократии, уважающей верховенство закона, права человека и основные свободы. Мы по-прежнему готовы помочь Грузии в достижении этих целей.