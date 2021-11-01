В Телавском муниципалитете произошла драка с участием 15-ти человек

Несколько человек пострадали в результате потасовки в селе Караджала Телавского муниципалитета. По сообщению МВД Грузии, в драке участвовали порядка 15-ти граждан. Словесным и физическим оскорблениям также подверглись сотрудники полиции, пытавшиеся их разнять.

В ведомстве отмечают, что трое пострадавших во время инцидента госпитализированы в Телавскую больницу. Как передает Radio Tavisufleba, все они – жители села Караджала. У двоих наблюдаются внешние повреждения, еще у одного закрытая травма в области грудной клетки.

По данным издания, задержаний на этом этапе не было. Выясняются личности зачинщиков потасовки.