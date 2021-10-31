«Европейская Грузия» не присоединяется к лозунгу «выборы сфальсифицированы»

По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, оппозиция не должна создавать обществу иллюзию того, что победа наступит быстро. Политик подчеркнул, что это требует последовательных действий и призвал подготовиться к долгой битве.

«В борьбе с авторитарным режимом важен комплексный и последовательный подход, обязательной частью которого являются мирные акции. Но здесь же хочу обозначить, чтобы общественность заранее знала позицию «Европейской Грузии», знали наши партнеры, консультанты, что мы прагматично считаем ошибочным лозунг «выборы сфальсифицированы». Хочу всем напомнить, что для смены такого авторитарного режима мирным путем требуется гораздо большая поддержка со стороны общественности и населения», — заявил Бокерия.