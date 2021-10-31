Представительство ЕС говорит об «упущенной возможности» в контексте выборов

Представительство ЕС в Грузии прокомментировало второй тур выборов в органы местного самоуправления, который прошел в стране 30 октября. В дипмиссии выразили сожаление в связи с тем, что второй раунд голосования вновь оказался упущенной возможностью.

«После первого тура мы заявили, что связанная с ним выявленная недобросовестная практика не должна стать для Грузии нормой. Мы сожалеем, что эти выборы в этом направлении стали упущенной возможностью», — сказано в заявлении.

В представительстве ЕС сообщили, что наблюдательная миссия выявила усиление негативной риторики, факты запугивания и давления на избирателей, а также очевидный дисбаланс в распределении ресурсов, что склонило чашу весов в сторону партии власти.

Полный текст заявления

30 октября граждане Грузии пришли на избирательные участки для участия во втором туре местных выборов 2021 года. Европейский Союз еще раз выражает признательность избирателям, сотрудникам избирательных комиссий и местным наблюдателям за все их усилия и участие в условиях пандемии COVID-19. Мы тепло приветствуем Международную миссию по наблюдению за выборами, проведенную ОБСЕ/БДИПЧ и Европейским парламентом во втором туре.

Хотя эта миссия вновь пришла к выводу, что выборы в целом были хорошо организованы, а кампания была конкурентной, она также отметила эскалацию негативной риторики, постоянные обвинения в запугивании и давлении на избирателей и резкий дисбаланс в ресурсах, что пошло на пользу правящей партии и изменило условия игры.

После первого тура мы заявили, что зафиксированные нарушения не должны стать нормой в Грузии. Мы сожалеем, что эти выборы стали упущенной возможностью в этом отношении. Несмотря на четкую оценку международных наблюдателей, для устранения ключевых недостатков значимых шагов предпринято не было. Напротив, выявились новые недостатки, особенно в плане злоупотребления административными ресурсами и агрессивной риторики политических лидеров Грузии, что еще больше усилило и без того глубокую политическую поляризацию. Предложения, сделанные перед этими выборами, о том, что центральное правительство не будет сотрудничать с муниципалитетами, если они склонятся к оппонентам, вызывают озабоченность, поскольку они направлены на ограничение выбора избирателей и ограничение плюрализма.

Мы призываем все стороны продолжать участвовать в избирательном процессе. Общественное доверие к его целостности требует всеобъемлющего, надежного и прозрачного процесса пересчета голосов и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении Центральная избирательная комиссия и суды несут ключевую ответственность в предстоящие дни.

Мы ждем, что лидеры Грузии приложат прилагать искренние усилия для создания политического климата, способствующего удовлетворению ожиданий граждан Грузии. Это предполагает выполнение обязательств по проведению значимых реформ, в частности, в судебной системе, а также возобновление реализации нашей согласованной повестки дня ЕС-Грузия, основанной на ценностях демократии, уважения прав человека и верховенства закона.