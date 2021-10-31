Председатель «Мечты» заявил, что партия победила на референдуме

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе подвел итоги выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Грузии в два тура, 2 и 30 октября соответственно.

«Для нас это были первые выборы, которые мы провели после того, как Бидзина Иванишвили ушел из политики», — заявил Кобахидзе на брифинге в штаб-квартире «Грузинской мечты».

Он поблагодарил избирателей и отметил, что победа партии обеспечит мирное развитие страны, что является необходимым условием экономического прогресса и повышения благосостояния граждан.

«Эти выборы еще раз подтвердили сильную легитимность «Грузинской мечты», которая возлагает на нас большую ответственность, сделать все возможное в последующие годы, чтобы оправдать оказанное доверие, завершить начатое и приступить к новым инициативам. Вместе с тем, мы обязаны прислушаться к претензиям граждан, не поддержавших нашу партию. Разумеется, у наших сторонников тоже есть к нам претензии. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить недостатки, которые видят наши граждане, и еще больше укрепить то, что нравится людям в управлении «Грузинской мечты», — сказал Кобахидзе.

При этом председатель партии власти добавил, что на прошедших выборах «Мечта» улучшила показатели 2017-го, одержав победу в 63 муниципалитетах из 64-х.

«Мы выиграли т.н. референдум, который наши оппоненты связывали с 43-процентным барьером. Как известно, в первом туре выборов «Грузинская мечта» получила 47% голосов. Кроме того, мы выиграли т.н. второй тур референдума, где мы получили 55% голосов».

К слову, оппоненты власти не признают результаты выборов и готовятся к «бескомпромиссной борьбе». Оппозиция пообещала огласить план действий 31 октября, пригласив сторонников в парламенту в 19:00.