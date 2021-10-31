В Тбилиси посчитаны 100% голосов

В Тбилиси посчитаны все 100% голосов. По данным ЦИК, кандидат в мэры «Грузинской мечты» Каха Каладзе получил поддержку 55,603% избирателей, за его конкурента Нику Мелия проголосовали 44,397%.

Напомним, 30 октября в Грузии состоялся второй тур выборов в органы местного самоуправления. Население избирало мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, явка избирателей в масштабах страны составила 1 025 406, общее количество избирателей ко второму туру составляло 2 088 722.