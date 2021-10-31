Коронавирус в Грузии: статистика 31 октября

В Грузии за сутки выявлено 3 382 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 719 247-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 287;
- Имерети – 664;
- Кахети – 552;
- Шида Картли – 219;
- Квемо Картли – 292;
- Самегрело – Земо Сванети – 197;
- Аджария – 141;
- Мцхета-Мтианети – 76;
- Гурия – 65;
- Самцхе-Джавахети – 69;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 389 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 660 518 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 045 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 48 658. Из этого числа 1 594 пациента находятся в тяжелом состоянии, 336 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 648 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 093 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 43 человек;
- Проходят лечение на дому – 41 097 человек;
- На самоизоляции находятся – 33 534 человека.
За последние 24 часа было проведен 36 193 теста. В том числе 16 784 исследования на антиген и 19 409 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,34%. Показатель за последние 14 дней – 8,91%.