Пресс-секретарь «Мечты» сделал свой гражданский выбор

«У нас не будет выборов до 2024 года, поэтому у граждан сейчас есть хорошая возможность выразить свои политические взгляды на избирательных участках», — заявил депутат и пресс-спикер «Мечты» Шалва Папуашвили после голосования.

«Лично я голосовал за развитие этого города, поддержку, доброту, конечно, я голосовал за Каху Каладзе. Я надеюсь, что этим вечером в целом в этой стране восторжествует демократия и наше население пойдет навстречу этому выбору», — отметил политик.

Напомним, 30 октября в Грузии проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. Страна избирает мэров в 5 самоуправляющихся городов и 15 муниципалитетов, а также 42 члена в 24 Сакребуло.