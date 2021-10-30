Премьер Грузии: Саакашвили манипулирует чувствами своих сторонников

«Саакашвили манипулирует чувствами своих сторонников и использует их». Так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал заявление третьего президента о том, что тот прекращает сотрудничество с консилиумом врачей, назначенным властями, а также перестанет принимать лекарства.

«В течение часа после своего заявления Саакашвили принял лекарства, продолжил и лечение, и принятие витаминов, добавок, как и в предыдущие дни», — заявил премьер-министр Грузии.

Ранее Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил, что «в законе прописано, что, если человек решил покончить жизнь самоубийством, государство не может брать за это ответственность».