Каладзе: «Я проголосовал за развитие»

Действующий мэр Тбилиси и текущий кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе «проголосовал за развитие».

«Я проголосовал за развитие. За то, чтобы в каждом районе было больше жизни, я выбрал Каху Каладзе, 41 для того, чтобы то развитие и строительство, которое мы начали в 2017 году продолжилось в столице. Никто и ничто не сможет остановить это развитие. Это то, в чем больше всего нуждается наш город», — сказал мэр.

Напомним, по итогам первого тура за пост мэра Тбилиси борются действующий мэр, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе и председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. В случае победы последнего, грузинской столицей будет управлять коалиционное правительство.