Выборы и экзитполы: разные цифры в сравнении

После закрытия избирательных участков появились первые данные экзитполов. Разные социологические исследовательские компании подготовили их по заказу двух телекомпаний – проправительственного канала Imedi, а также оппозиционного Mtavari Arkhi.
По состоянию на 18:00, согласно экзитполу компании «Анова» по заказу Mtavari Arkhi, рейтинги партии выглядят следующим образом:
Тбилиси
- Ника Мелиа («Единое национальное движение») — 51%
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 49%
Зугдиди
- Анзор Мелия(«Единое национальное движение») — 53%
- Мамука Цоцерия («Грузинская мечта»)- 47%
Батуми
- Георгий Киртадзе («Единое национальное движение») — 51%
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)- 49%
Рустави
- Давид Киркитадзе(«Единое национальное движение») — 53%
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)- 47%
Кутаиси
- Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение») — 53%
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)- 47%
По состоянию на 20:00, согласно экзитполу компании «Горби» по заказу «Имеди», рейтинги партии выглядят следующим образом:
Тбилиси
- в Каха Каладзе («Грузинская мечта»)- 57,2%
- Ника Мелиа («Единое национальное движение»)- 42,8%
Рустави
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)- 53,8%;
- Давид Киркитадзе («Единое национальное движение»)- 46,2%
Кутаиси
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)- 51,9%;
- Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение»)- 48,1%
Батуми
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)- 50,8%;
- Георгий Киртадзе («Единое национальное движение»)- 49,2%