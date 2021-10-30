049376302962 1200x600 1 #новости выборы-2021, экзитпол

Выборы и экзитполы: разные цифры в сравнении

SOVAОт

После закрытия избирательных участков появились первые данные экзитполов. Разные социологические исследовательские компании подготовили их по заказу двух телекомпаний – проправительственного канала Imedi, а также оппозиционного Mtavari Arkhi.

По состоянию на 18:00, согласно экзитполу компании «Анова» по заказу Mtavari Arkhi, рейтинги партии выглядят следующим образом:

Тбилиси

  • Ника Мелиа («Единое национальное движение») — 51%
  • Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 49%

Зугдиди

  • Анзор Мелия(«Единое национальное движение»)  — 53%
  • Мамука Цоцерия («Грузинская мечта»)- 47%

Батуми

  • Георгий Киртадзе («Единое национальное движение») — 51%
  • Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)- 49%

Рустави 

  • Давид Киркитадзе(«Единое национальное движение»)  — 53%
  • Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)- 47%

Кутаиси 

  • Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение») — 53%
  • Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)- 47%

По состоянию на 20:00, согласно экзитполу компании «Горби» по заказу «Имеди», рейтинги партии выглядят следующим образом:

Тбилиси

  • в Каха Каладзе («Грузинская мечта»)- 57,2%
  • Ника Мелиа («Единое национальное движение»)- 42,8%

Рустави 

  • Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)-  53,8%;
  • Давид Киркитадзе («Единое национальное движение»)- 46,2%

Кутаиси 

  • Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)-  51,9%;
  • Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение»)- 48,1%

Батуми

  • Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)- 50,8%;
  • Георгий Киртадзе («Единое национальное движение»)- 49,2%
SOVA

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