Выборы и экзитполы: разные цифры в сравнении

После закрытия избирательных участков появились первые данные экзитполов. Разные социологические исследовательские компании подготовили их по заказу двух телекомпаний – проправительственного канала Imedi, а также оппозиционного Mtavari Arkhi.

По состоянию на 18:00, согласно экзитполу компании «Анова» по заказу Mtavari Arkhi, рейтинги партии выглядят следующим образом:

Тбилиси

Ника Мелиа («Единое национальное движение») — 51%

Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 49%

Зугдиди

Анзор Мелия(«Единое национальное движение») — 53%

Мамука Цоцерия («Грузинская мечта»)- 47%

Батуми

Георгий Киртадзе («Единое национальное движение») — 51%

Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)- 49%

Рустави

Давид Киркитадзе(«Единое национальное движение») — 53%

Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)- 47%

Кутаиси

Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение») — 53%

Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)- 47%

По состоянию на 20:00, согласно экзитполу компании «Горби» по заказу «Имеди», рейтинги партии выглядят следующим образом:

Тбилиси

в Каха Каладзе («Грузинская мечта»)- 57,2%

Ника Мелиа («Единое национальное движение»)- 42,8%

Рустави

Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)- 53,8%;

Давид Киркитадзе («Единое национальное движение»)- 46,2%

Кутаиси

Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)- 51,9%;

Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение»)- 48,1%

Батуми