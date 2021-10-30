Кобахидзе: «Мечта» лидирует в 18-ти муниципалитетах

По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, кандидаты партии власти «уверенно выигрывают выборы в 18 из 20-ти муниципалитетах», а кандидаты от «Национального движения» близки к преодолению 50-процентного барьера в двух муниципалитетах.

Кобахидзе призвал всех избирателей, которые еще не проголосовали, воспользоваться этой возможностью, чтобы внести свой вклад в «победу над поляризацией, злом, ненавистью и ложью в Грузии».

Напомним, население избирает мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых: