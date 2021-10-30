Transparency International: выборы в целом проходят в спокойной обстановке

Неправительственная организация Transparency International — Georgia публикует оценку текущего избирательного процесса. По данным организации, второй тур выборов 2021 года в основном проходит в спокойной обстановке.

Впрочем, по данным НПО, с 07:00 по 13:00 было выявлено порядка 50-ти мелких и относительно серьезных нарушений, наблюдатели подали 8 жалоб.

Transparency International сообщает о том, что как и во время первого тура, в радиусе 100 метров практически всех избирательных участков происходят собрания координаторов, что является нарушением обновленного Избирательного кодекса. Кроме того, выявлены факты нарушения во время регистрации избирателей непосредственно на участках.

Напомним, граждане Грузии избирают мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых будут: