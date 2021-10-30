Посол США: Вашингтон внимательно следит за состоянием Саакашвили

По словам посла США в Тбилბси Келли Дэгнан, Вашингтон внимательно следит за состоянием третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Прежде всего, хочу сказать, что нас беспокоит здоровье президента, мы внимательно следим за этими процессами и здесь, и в Вашингтоне. Конечно, важно, чтобы ему был обеспечен надлежащий уход и хорошее медицинское обслуживание. Я не разбираюсь в европейском праве, но мы продолжаем «призывать правительство относиться к Саакашвили справедливо, беспристрастно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами в области прав человека», — сказала Дэгнан.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, в знак протеста экс-президент объявил голодовку. Накануне второго тура выборов в органы местного самоуправления он отказался от услуг консилиума врачей и приема лекарств, заявив, что от выбора населения зависит как будущее Грузии, так и продолжительность его жизни.