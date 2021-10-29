Алеся Бацман: депортация Дмитрия Гордона из Грузии – месть за нашу поддержку Саакашвили

– 27-го октября вы вместе с друзьями и вашим супругом, известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном прилетели в Тбилиси. Однако, в аэропорту Дмитрию сообщили о запрете во въезд в Грузию. По вам, насколько мне известно, конкретного решения принято не было. Расскажите о том, по кому какое решение было принято и какие объяснения вы услышали от грузинской стороны?

– Действительно, мы 27-го ноября прилетели в Тбилиси для того, чтобы увидеться с Михаилом Саакашвили и навестить его в тюрьме. И, возможно, записать с ним интервью. И для того, чтобы встретиться со слушателями образовательной академии Дмитрия Гордона, которые специально прилетели в Тбилиси с разных стран мира и ждали нас там. Мы летели с командой, в которой были наши друзья. Были двое старших сыновей Дмитрия. Собственно, друзей наших пропустили, а меня, Дмитрия и старшего сына не пропустили. Мы сразу же спросили, почему происходит задержка. На что нам ответили: «Ну, вы знаете, это какая-то техническая причина, у нас система зависла, сейчас мы ничего не можем сделать, но так бывает». Прошел час и к нам вышел Нодар Барамидзе, который представился заместителем начальника аэропорта Тбилиси и, опуская глаза, видно, что ему было стыдно, неловко это говорить, но он сказал Дмитрию Гордону: «Вам въезд в Грузию запрещен!». Мы спросили – на каком основании? Он сказал, мол, я не могу это комментировать, и вы можете в десятидневный термин получить письменный ответ уже на посольство Украины, а сейчас вы должны Грузию покинуть. По мне, он сказал, еще принимается решение, и я могу пару часов подождать. Естественно, я решила лететь вместе с Дмитрием.

Когда мы предали огласке эту ситуацию, к аэропорту Тбилиси тут же начали подтягиваться политики, соратники Михаила Саакашвили, депутаты парламента, очень много приехало грузинских журналистов, которые были также возмущены этой ситуацией. Дмитрий Гордон –журналист, которого знают и любят во всем мире и в первую очередь в Грузии. Потому что он много лет дружит с огромным количеством грузин, всегда и везде говорит о том, насколько Грузия прекрасная страна, родная для Украины. Насколько грузины талантливые, радушные люди. И огромное количество великих грузин среди тех, у кого он брал интервью, которые уже вошли в историю. Мы со многими дружим. Замечательный Вахтанг Кикабидзе нас тоже ждал, мы должны были вместе ужинать в этот визит. Представить себе, что запретят въезд такому человеку, причем, не объясняя причин, было невозможно. Мы никогда не могли подумать, что грузинская власть так испугается. А чего она испугалась? Она испугалась гласности, испугалась света, испугалась того, что мы увидим в тюрьме у Михаила Саакашвили.

Мы за несколько дней до визита, конечно же, прошли все официальные процедуры. Мы связались с нашим украинским МИДом, который связался с МИДом Грузии, чтобы попросить грузинскую сторону разрешить нам визит нашего друга, экс-президента Грузии и великого реформатора в тюрьме. И, если возможно, записать с ним интервью. Тут было два варианта: если они не разрешают интервью, то просто навестить, и тогда это без любых записывающих средств. Либо если дают разрешение, снять с ним там интервью.

Если говорить о причинах запрета во въезд – это однозначно месть грузинской власти за нашу поддержку Михаила Саакашвили все это время, за нашу помощь ему и публичную позицию. Это месть, которая в итоге сильно ударила по репутации Грузии, к сожалению. Делает это грузинская власть, а страдает вся Грузия. Знаете, такое количество грузин, и наших друзей, и просто обычных людей написало за эти дни нам сообщений со словами: «Простите нас, но это не мы, это власти и нам за них стыдно, что так происходит, но так не должно быть». Конечно так не должно быть, любая власть временна. Но очень жаль, что такое событие произошло.

– Намерены ли вы выяснять официальную причину депортации Дмитрия Гордона?

– Причины более чем понятны. Все на поверхности. Даже после я видела комментарий одного из лидеров «Грузинской мечты» по поводу запрета на въезд Дмитрию Гордону, который сказал, что они не хотели, чтобы кто-то устроил здесь шоу. Вы знаете, мне просто их очень жаль, если они считают, что жизнь одного из самых великих грузин Михаила Саакашвили, которая под большой угрозой сегодня – это шоу. И если они считают, что заниматься журналистикой в 21 веке, в европейской стране – это шоу, мне тоже очень жаль.

– Ранее Михаила Саакашвили в тюрьме удалось навестить украинскому омбудсмену. Украинские журналисты, в частности вы и ваш супруг Дмитрий Гордон, по-вашему, вызывают большие опасения у грузинских властей?

–Так считаю не только я, так посчитали грузинские власти. Потому что если бы они не пошли вчера на этот шаг, то, конечно же, тогда ситуация была бы другой. Не было бы такого обострения. Но они сами спровоцировали еще большую информационную волну, когда нас не пустили. Но на сегодня информация – самое сильное оружие, гласность – сильное оружие. Поэтому настолько важна свобода слова в любой стране. Потому что в той стране, где есть свобода слова, соблюдаются права человека. В стране, где есть свобода слова, человек живет и чувствует себя достойным гражданином. И как только начинается любое ущемление свободы слова, тут же приходят унижение, бедность и разруха для каждого гражданина этой страны.

– Какие сейчас существуют настроения в самой Украине вокруг ситуации с экс-президентом Грузии?

– Украинцы поддерживают гражданина Украины Михаила Саакашвили. Они, конечно же, ему благодарны, что в трудные моменты, которые были в истории Украины, он всегда оказывался рядом, что он всегда помогал и делом, и словом, и советом своим. Он всегда шел против течения. Он не боялся говорить правду. Он не боялся идти против коррупции, воевать с преступниками и делать это настолько честно и радикально – так, как он привык. Поэтому Украина с замиранием следит за тем, что происходит. Она желает Михаилу Саакашвили побыстрее выйти из этой ситуации. И она желает свободы Михаилу Саакашвили.

– Дмитрий Гордон получил официальный запрет на въезд в Грузию. У вас такого запрета нет. Будете ли вы еще пытаться навестить Михаила Саакашвили в тюрьме?

– Я могу сказать, что мы будем делать все, чтобы Михаил Саакашвили как можно быстрее оказался на свободе и для того, чтобы он не умер.