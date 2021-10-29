Саакашвили прекращает лечение и прием лекарств

Михаил Саакашвили заявил, что прекращает сотрудничество с консилиумом врачей, назначенным властями, а также перестанет принимать лекарства. Обращение третьего президента озвучил один из его адвокатов.

«Как вам известно, я сотрудничал с назначенным правительством консилиумом врачей с одной целью, чтобы сохранить до дня выборов минимальную трудоспособность и способность мыслить. Сегодня я завершаю это сотрудничество. Я благодарен каждому члену консилиума.

Прискорбно, что правительство не учло их главную рекомендацию, с сегодняшнего дня я больше не буду получать лечение, помогающее при голодовке, не буду сдавать анализы», — заявил Саакашвили.

Напомним, третий президент Грузии голодает уже 29 дней. Чтобы следить за здоровьем Саакашвили, правительство сформировало медицинский совет, который рекомендовал при необходимости перевести его в многопрофильную гражданскую клинику.

В Минюсте заявили, что Саакашвили доставят только в больницу 18-го пенитенциарного учреждения, с чем не согласились его адвокаты. По словам защиты Саакашвили, в тюремной клинике экс-президент не получит соответствующего лечения и ухода, а также подвергнется опасности.