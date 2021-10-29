«Право на самоубийство» для Саакашвили: заявление премьера и реакция оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди» в очередной раз поговорил о третьем президенте Михаиле Саакашвили.

Глава правительства полностью исключил возможность досрочного освобождения политика, а также его передачу Украине. При этом Гарибашвили подчеркнул: Саакашвили не перевезут в гражданскую клинику, потому что это приведет к «хаосу и беспорядкам».

«Согласно его плану, мы должны перевезти его в частную клинику. Вам известно, что в частной клинике нет никаких условий безопасности. Сейчас ковид. Там много пациентов, посетителей. Нет никаких мер безопасности. Далее их план заключается в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек, 4-5 или 10 тыс. Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках», – сказал премьер.

При этом Ираклий Гарибвшили сделал ряд спорных по мнению критиков власти заявлений, за которыми уже последовали первые реакции.

На слова премьера о том, что «в законе прописано, что, если человек решил покончить жизнь самоубийством, государство не может брать за это ответственность», отреагировала член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

«Он сделал очередное катастрофическое заявление. Это еще одно доказательство для Страсбурга», — заявила она.

Бывший член «Нацдвижения», а ныне независимый депутат парламента 10-го созыва Саломе Самадашвили, также прокомментировала слова главы правительства.

«Кто-нибудь объясните позорному клоуну Беры Иванишвили, известному как премьер < > что за доведение до самоубийства привлекают к уголовной ответственности. Наступит время, с вас скоро спросится», — заявила политик.

Как отметил лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия, подобная позиция главы правительства опасна не только для Саакашвили и его партии, но и для общества в целом.

«То, что сегодня происходит с бывшим президентом, является проблемой не только для сторонников этой политической силы, но и для всей Грузии, потому что эта политическая рана, тюремное заключение, еще долго будет со страной. То, что премьер-министр говорит так о любом гражданине Грузии и в данном случае о политическом оппоненте, демонстрирует, что эта власть – угроза не только для Саакашвили и его партии или другой оппозиционной партии, но для всех», — сказал Гига Бокерия.