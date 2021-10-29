«Европейская Грузия» устроила акцию-перформанс у администрации правительства

«Европейская Грузия» призвала граждан пойти на второй тур выборов в органы местного самоуправления. У здания администрации правительства прошла акция-перформанс, где собрались члены и сторонники партии.

Собравшиеся запустили в воздух воздушные шарики с изображением карикатуры на основателя партии Бидзину Иванишвили.

«Главная цель — напомнить всем членам общества, независимо от их политических симпатий, что завтра у нас есть возможность вогнать в рамки этого человека [Бидзину Иванишвили], который хочет утопить нас в болоте и превратить в скотный двор (отсылка к рассказу Оруэлла – прим.ред). Мы можем воспользоваться этим шансом, прийти к внеочередным выборам мирным путем, чтобы впредь никто не смог завладеть полным объемом власти», — заявил Гига Бокерия.

Напомним, 30 октября в Грузии состоится второй тур выборов в органы местного самоуправления.