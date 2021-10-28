В Грузии будут производить оружие стандарта НАТО

По сообщению Минобороны Грузии, на базе государственного военного научно-технического центра «Дельта» открылось грузино-израильское предприятие «Delta САА», которое займется производством оружия стандарта НАТО.

В ведомстве уточняют, что завод будет выпускать винтовки GI-4, калибром в 5,56 мм.

Церемонию открытия 28 октября посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Примерно год назад мы начали интенсивную работу над этим вопросом, и сегодня вы видите совместное предприятие автоматических винтовок. Мы привезли американские станки, это новейшая технология высокого уровня, все детали автомата изготавливаются здесь. Сегодня мы официально открыли предприятие и начинаем производство GI-4 типа M4, что очень важно. Я поздравляю «Дельта» и все министерство обороны с этим важным проектом», – заявил премьер.