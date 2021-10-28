Сразу два грузинских фильма будут представлены на кинофестивале в Котбусе

Сразу два грузинских фильма «Брайтон 4» Левана Когуашвили и «Извините за опоздание» Луки Берадзе будут представлены на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), который пройдет со 2 по 7 ноября.

Фильм режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» выдвинут от Грузии на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году. Лента рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что фильм стал последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром в ресторане. «Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.

Короткометражная лента Луки Берадзе «Извините за опоздание» рассказывает реальную историю о том, как пациент погиб из-за задержки бригады скорой помощи. После этого между родственниками погибшего и врачами начинается противостояние.

Фестиваль Восточно-Европейского кино в Котбусе считается вторым в Германии и одним из лучших в мире по версии журнала Variety. Впервые он прошел в 1991 году в промежуточный исторический период воссоединения и восстановления. С тех пор во всем мире Международный кинофестиваль в Котбусе считается самым главным в Восточной Европе.